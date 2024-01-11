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Рух на вулиці в центрі Харкова перекрили до вечора

Суспільство 11:08   11.01.2024
Оксана Горун
Рух на вулиці в центрі Харкова перекрили до вечора

Рух транспорту на вул. Трінклера (від пр. Незалежності до площі Свободи) закрито з 8:00 до 18:00 11 січня.

Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради. За інформацією мерії, в цей час на Трінклера усуватимуть наслідки ворожих обстрілів. Біля закритої ділянки дороги знаходиться готель “Kharkiv Palace”, по якому ворожі ракети вдарили 30 грудня.

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Об’їхати закриту ділянку можна по вул. Сумській, пр. Незалежності, пр. Науки чи площі Свободи.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Трінклера (від пр. Незалежності до площі Свободи) закрито з 8:00 до 18:00 11 січня".