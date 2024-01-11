Рух на вулиці в центрі Харкова перекрили до вечора

Рух транспорту на вул. Трінклера (від пр. Незалежності до площі Свободи) закрито з 8:00 до 18:00 11 січня.

Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради. За інформацією мерії, в цей час на Трінклера усуватимуть наслідки ворожих обстрілів. Біля закритої ділянки дороги знаходиться готель “Kharkiv Palace”, по якому ворожі ракети вдарили 30 грудня.

Об’їхати закриту ділянку можна по вул. Сумській, пр. Незалежності, пр. Науки чи площі Свободи.