Движение на улице в центре Харькова перекрыли до вечера

Движение транспорта по ул. Тринклера (от пр. Независимости до площади Свободы) закрыто с 8:00 до 18:00 11 января.

Об этом сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства Харьковского горсовета. По информации мэрии, в это время на Тринклера будут устранять последствия вражеских обстрелов. У закрытого участка дороги находится отель «Kharkiv Palace», по которому вражеские ракеты ударили 30 декабря.

Объехать закрытый участок можно по ул. Сумской, пр. Независимости, пр. Науки или площади Свободы.