Движение на улице в центре Харькова перекрыли до вечера
Движение транспорта по ул. Тринклера (от пр. Независимости до площади Свободы) закрыто с 8:00 до 18:00 11 января.
Об этом сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства Харьковского горсовета. По информации мэрии, в это время на Тринклера будут устранять последствия вражеских обстрелов. У закрытого участка дороги находится отель «Kharkiv Palace», по которому вражеские ракеты ударили 30 декабря.
Читайте также: “Громкий удар, здание трясется” – немецкая журналистка была в Kharkiv Palace
Объехать закрытый участок можно по ул. Сумской, пр. Независимости, пр. Науки или площади Свободы.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение перекрыто, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Движение на улице в центре Харькова перекрыли до вечера»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по ул. Тринклера (от пр. Независимости до площади Свободы) закрыто с 8:00 до 18:00 11 января".