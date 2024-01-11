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Движение на улице в центре Харькова перекрыли до вечера

Общество 11:08   11.01.2024
Оксана Горун
Движение на улице в центре Харькова перекрыли до вечера

Движение транспорта по ул. Тринклера (от пр. Независимости до площади Свободы) закрыто с 8:00 до 18:00 11 января.

Об этом сообщили в департаменте строительства и путевого хозяйства Харьковского горсовета. По информации мэрии, в это время на Тринклера будут устранять последствия вражеских обстрелов. У закрытого участка дороги находится отель «Kharkiv Palace», по которому вражеские ракеты ударили 30 декабря.

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Объехать закрытый участок можно по ул. Сумской, пр. Независимости, пр. Науки или площади Свободы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по ул. Тринклера (от пр. Независимости до площади Свободы) закрыто с 8:00 до 18:00 11 января".