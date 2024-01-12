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На Харківщині горів дерев’яний дім: на згарищі знайшли загиблого чоловіка

Події 14:20   12.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині горів дерев’яний дім: на згарищі знайшли загиблого чоловіка Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У пожежі у селищі Слатине загинув чоловік.

Трагедія сталася 12 січня. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 03:21, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Старий будинок, який був повністю дерев’яним, горів на всій своїй площі у 45 кв.м. Його дах вже зруйнувався всередину. Під час пожежогасіння та розбору завалів рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка віком приблизно 65-67 років», – зазначили ДСНСники.

О 04:15 пожежу локалізували, а о 08:21 повністю загасили. Причина виникнення загоряння встановлюється.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пожежі у селищі Слатине загинув чоловік.".