На Харківщині горів дерев’яний дім: на згарищі знайшли загиблого чоловіка
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У пожежі у селищі Слатине загинув чоловік.
Трагедія сталася 12 січня. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 03:21, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Старий будинок, який був повністю дерев’яним, горів на всій своїй площі у 45 кв.м. Його дах вже зруйнувався всередину. Під час пожежогасіння та розбору завалів рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка віком приблизно 65-67 років», – зазначили ДСНСники.
О 04:15 пожежу локалізували, а о 08:21 повністю загасили. Причина виникнення загоряння встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пожежі у селищі Слатине загинув чоловік.".