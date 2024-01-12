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На Харьковщине горел деревянный дом: на пепелище нашли погибшего мужчину

Происшествия 14:20   12.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине горел деревянный дом: на пепелище нашли погибшего мужчину Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В пожаре в поселке Слатино погиб мужчина.

Трагедия произошла 12 января. Сообщения о пожаре спасатели получили в 03:21, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Старый дом, полностью деревянный, горел на всей своей площади в 45 кв.м. Его крыша уже разрушилась внутрь. Во время пожаротушения и разбора завалов спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины в возрасте примерно 65-67 лет», — рассказали ГСЧСники.

В 04:15 пожар локализовали, а в 08:21 полностью потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пожаре в поселке Слатино погиб мужчина.".