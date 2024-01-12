На Харьковщине горел деревянный дом: на пепелище нашли погибшего мужчину

В пожаре в поселке Слатино погиб мужчина.

Трагедия произошла 12 января. Сообщения о пожаре спасатели получили в 03:21, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Старый дом, полностью деревянный, горел на всей своей площади в 45 кв.м. Его крыша уже разрушилась внутрь. Во время пожаротушения и разбора завалов спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины в возрасте примерно 65-67 лет», — рассказали ГСЧСники.

В 04:15 пожар локализовали, а в 08:21 полностью потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.

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