На Харьковщине горел деревянный дом: на пепелище нашли погибшего мужчину
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В пожаре в поселке Слатино погиб мужчина.
Трагедия произошла 12 января. Сообщения о пожаре спасатели получили в 03:21, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Старый дом, полностью деревянный, горел на всей своей площади в 45 кв.м. Его крыша уже разрушилась внутрь. Во время пожаротушения и разбора завалов спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины в возрасте примерно 65-67 лет», — рассказали ГСЧСники.
В 04:15 пожар локализовали, а в 08:21 полностью потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пожаре в поселке Слатино погиб мужчина.".