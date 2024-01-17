Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї: подробиці
Фото: Харківська міськрада
18 січня рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 10:00 до 15:00.
Причина – аварійний ремонт контактної мережі, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Читайте також: Має вигляд як Karsan, але не з Туреччини: новий автобус здивував харків’ян
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: изменят, міськрада, маршрут, трамваи, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 11:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 січня рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 10:00 до 15:00.".