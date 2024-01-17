Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї: подробиці

18 січня рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 10:00 до 15:00.

Причина – аварійний ремонт контактної мережі, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».