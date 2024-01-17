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Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї: подробиці

Суспільство 11:46   17.01.2024
Вікторія Яковенко
Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї: подробиці Фото: Харківська міськрада

18 січня рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 10:00 до 15:00.

Причина – аварійний ремонт контактної мережі, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 січня рух трамваїв на вулиці Шевченка та вулиці Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 10:00 до 15:00.".