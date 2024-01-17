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Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности

Общество 11:46   17.01.2024
Виктория Яковенко
Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности Фото: Харьковский горсовет

18 января движение трамваев по улице Шевченко и улице Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» к улице Академика Павлова, будет приостановлено с 10:00 до 15:00.

Причина – аварийный ремонт контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Виктория Яковенко
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19:13
В Харькове временно изменят маршрут движения два трамвая

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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 января движение трамваев по улице Шевченко и улице Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» к улице Академика Павлова, будет приостановлено с 10:00 до 15:00.".