Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности

18 января движение трамваев по улице Шевченко и улице Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» к улице Академика Павлова, будет приостановлено с 10:00 до 15:00.

Причина – аварийный ремонт контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».