Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности
Фото: Харьковский горсовет
18 января движение трамваев по улице Шевченко и улице Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» к улице Академика Павлова, будет приостановлено с 10:00 до 15:00.
Причина – аварийный ремонт контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.
В это время трамваи будут курсировать так:
№16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 11:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 января движение трамваев по улице Шевченко и улице Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» к улице Академика Павлова, будет приостановлено с 10:00 до 15:00.".