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Усю ніч гуляла з друзями по Харкову: копи шукали підлітка з Пісочина

Суспільство 11:13   22.01.2024
Вікторія Яковенко
Усю ніч гуляла з друзями по Харкову: копи шукали підлітка з Пісочина Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повернули додому 13-річну мешканку селища Пісочин, яка не прийшла додому.

Про зникнення доньки повідомила її 43-річна мати 22 січня близько 21:00, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінка зазначила, що дівчинка пішла з дому у свій день народження та не повідомила куди. Телефоном підліток заявила матері, що до ранку не прийде.

Правоохоронці розшукали зниклу та з’ясували, що вона всю ніч гуляла з друзями по Харкову. Жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було.

Копи повернули підлітка додому. З учасниками події провели профілактичну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повернули додому 13-річну мешканку селища Пісочин, яка не прийшла додому.".