Усю ніч гуляла з друзями по Харкову: копи шукали підлітка з Пісочина
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці повернули додому 13-річну мешканку селища Пісочин, яка не прийшла додому.
Про зникнення доньки повідомила її 43-річна мати 22 січня близько 21:00, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Жінка зазначила, що дівчинка пішла з дому у свій день народження та не повідомила куди. Телефоном підліток заявила матері, що до ранку не прийде.
Правоохоронці розшукали зниклу та з’ясували, що вона всю ніч гуляла з друзями по Харкову. Жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було.
Копи повернули підлітка додому. З учасниками події провели профілактичну бесіду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гуляла, девочка, друзья, искали, копы, Песочин, подросток, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повернули додому 13-річну мешканку селища Пісочин, яка не прийшла додому.".