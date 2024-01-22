Усю ніч гуляла з друзями по Харкову: копи шукали підлітка з Пісочина

Правоохоронці повернули додому 13-річну мешканку селища Пісочин, яка не прийшла додому.

Про зникнення доньки повідомила її 43-річна мати 22 січня близько 21:00, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінка зазначила, що дівчинка пішла з дому у свій день народження та не повідомила куди. Телефоном підліток заявила матері, що до ранку не прийде.

Правоохоронці розшукали зниклу та з’ясували, що вона всю ніч гуляла з друзями по Харкову. Жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було.

Копи повернули підлітка додому. З учасниками події провели профілактичну бесіду.