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Всю ночь гуляла с друзьями по Харькову: копы искали подростка из Песочина

Общество 11:13   22.01.2024
Виктория Яковенко
Всю ночь гуляла с друзьями по Харькову: копы искали подростка из Песочина Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители вернули домой 13-летнюю жительницу поселка Песочин, которая не пришла домой.

Об исчезновении дочери сообщила ее 43-летняя мать 22 января около 21:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина отметила, что девочка ушла из дома в свой день рождения и не сообщила куда. По телефону подросток заявила матери, что до утра не придет.

Правоохранители разыскали пропавшую и выяснили, что она всю ночь гуляла с друзьями по Харькову. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Копы вернули подростка домой. С участниками провели профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вернули домой 13-летнюю жительницу поселка Песочин, которая не пришла домой.".