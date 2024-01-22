Всю ночь гуляла с друзьями по Харькову: копы искали подростка из Песочина

Правоохранители вернули домой 13-летнюю жительницу поселка Песочин, которая не пришла домой.

Об исчезновении дочери сообщила ее 43-летняя мать 22 января около 21:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина отметила, что девочка ушла из дома в свой день рождения и не сообщила куда. По телефону подросток заявила матери, что до утра не придет.

Правоохранители разыскали пропавшую и выяснили, что она всю ночь гуляла с друзьями по Харькову. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Копы вернули подростка домой. С участниками провели профилактическую беседу.