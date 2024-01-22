Всю ночь гуляла с друзьями по Харькову: копы искали подростка из Песочина
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители вернули домой 13-летнюю жительницу поселка Песочин, которая не пришла домой.
Об исчезновении дочери сообщила ее 43-летняя мать 22 января около 21:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщина отметила, что девочка ушла из дома в свой день рождения и не сообщила куда. По телефону подросток заявила матери, что до утра не придет.
Правоохранители разыскали пропавшую и выяснили, что она всю ночь гуляла с друзьями по Харькову. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
Копы вернули подростка домой. С участниками провели профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вернули домой 13-летнюю жительницу поселка Песочин, которая не пришла домой.".