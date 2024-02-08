У Харкові вдень будуть перебої з водою в одному з районів: триває ремонт
У Харкові з 10:00 до 16:00 8 лютого тимчасово подаватимуть воду на зниженому тиску на Салтівці.
“Комунальне підприємство “Харківводоканал” повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=600 мм на проспекті Тракторобудівників, 128, тимчасово з 10:00 до 16:00 8 лютого водопостачання мешканців мікрорайонів №533 та №606 Салтівського житлового масиву здійснюватиметься на зниженому тиску”, – попередила пресслужба КП “Харківводоканал”.
За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 15-33.
Читайте також: Яка вода тече із кранів харків’ян – моніторинг комунальників
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», новини Харкова, ремонт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові вдень будуть перебої з водою в одному з районів: триває ремонт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 10:00 до 16:00 8 лютого тимчасово подаватимуть воду на зниженому тиску на Салтівці".