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У Харкові вдень будуть перебої з водою в одному з районів: триває ремонт

Суспільство 09:39   08.02.2024
Оксана Горун
У Харкові вдень будуть перебої з водою в одному з районів: триває ремонт

У Харкові з 10:00 до 16:00 8 лютого тимчасово подаватимуть воду на зниженому тиску на Салтівці.

“Комунальне підприємство “Харківводоканал” повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=600 мм на проспекті Тракторобудівників, 128, тимчасово з 10:00 до 16:00 8 лютого водопостачання мешканців мікрорайонів №533 та №606 Салтівського житлового масиву здійснюватиметься на зниженому тиску”, – попередила пресслужба КП “Харківводоканал”.

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 15-33.

Читайте також: Яка вода тече із кранів харків’ян – моніторинг комунальників

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 09:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 10:00 до 16:00 8 лютого тимчасово подаватимуть воду на зниженому тиску на Салтівці".