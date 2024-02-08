У Харкові вдень будуть перебої з водою в одному з районів: триває ремонт

У Харкові з 10:00 до 16:00 8 лютого тимчасово подаватимуть воду на зниженому тиску на Салтівці.

“Комунальне підприємство “Харківводоканал” повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=600 мм на проспекті Тракторобудівників, 128, тимчасово з 10:00 до 16:00 8 лютого водопостачання мешканців мікрорайонів №533 та №606 Салтівського житлового масиву здійснюватиметься на зниженому тиску”, – попередила пресслужба КП “Харківводоканал”.

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 15-33.