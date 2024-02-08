В Харькове днем будут перебои с водой в одном из районов: идет ремонт
Фото: КП «Харьковводоканал»
В Харькове с 10:00 до 16:00 8 февраля временно будут подавать воду на пониженном давлении на Салтовке.
«Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по проспекту Тракторостроителей, 128, временно с 10:00 до 16:00 8 февраля водоснабжение жителей микрорайонов №533 и №606 Салтовского жилмассива будет осуществляться на пониженном давлении», — предупредила пресс-служба КП «Харьковводоканал».
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», новости Харькова, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 10:00 до 16:00 8 февраля временно будут подавать воду на пониженном давлении на Салтовке".