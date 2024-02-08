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В Харькове днем будут перебои с водой в одном из районов: идет ремонт

Общество 09:39   08.02.2024
Оксана Горун
В Харькове днем будут перебои с водой в одном из районов: идет ремонт Фото: КП «Харьковводоканал»

В Харькове с 10:00 до 16:00 8 февраля временно будут подавать воду на пониженном давлении на Салтовке.

«Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по проспекту Тракторостроителей, 128, временно с 10:00 до 16:00 8 февраля водоснабжение жителей микрорайонов №533 и №606 Салтовского жилмассива будет осуществляться на пониженном давлении», — предупредила пресс-служба КП «Харьковводоканал».

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 15-33.

Читайте также: Какая вода течет из кранов харьковчан – мониторинг коммунальщиков

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 09:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 10:00 до 16:00 8 февраля временно будут подавать воду на пониженном давлении на Салтовке".