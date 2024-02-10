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Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 11 лютого

Суспільство 20:23   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 11 лютого

У неділю, 11 лютого, в Харкові та області вночі прогнозують мокрий сніг та дощ. Також синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 1 – 3 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень від 0 до 5 градусів тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра.

«Впродовж доби 11 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 20:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 11 лютого, в Харкові та області вночі прогнозують мокрий сніг та дощ. Також синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.".