Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 11 лютого

У неділю, 11 лютого, в Харкові та області вночі прогнозують мокрий сніг та дощ. Також синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 1 – 3 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень від 0 до 5 градусів тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра.

«Впродовж доби 11 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.