Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 11 февраля

В воскресенье, 11 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Также синоптики предупреждают о тумане и гололеде на дорогах.

В Харькове ночная температура будет составлять от 1 до 3 градусов мороза, днем – 1 – 3 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показываться от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем от 0 до 5 градусов тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях завтра.

«В течение суток 11 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.