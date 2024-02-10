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Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 11 февраля

Общество 20:23   10.02.2024
Виктория Яковенко
Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 11 февраля

В воскресенье, 11 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Также синоптики предупреждают о тумане и гололеде на дорогах.

В Харькове ночная температура будет составлять от 1 до 3 градусов мороза, днем – 1 – 3 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показываться от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем от 0 до 5 градусов тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях завтра.

«В течение суток 11 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 11 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Также синоптики предупреждают о тумане и гололеде на дорогах.".