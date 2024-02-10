Удари «шахедів» по Харкову: понад тисяча знеструмлених абонентів – зі світлом
Фото: АТ “Харківобленерго”
У Немишлянському районі Харкова відновили електропостачання для 1372 споживачів, які були знеструмлені вночі через атаку ворожих безпілотників.
Абонентів заживили за резервною схемою, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Ми змогли відновити електропостачання всіх домоволодінь, окрім 11-ти приватних будинків, які були повністю знищені вогнем. Продовжуються ремонтні роботи з метою відновлення основної схеми живлення», – зазначили енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 16:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі Харкова відновили електропостачання для 1372 споживачів, які були знеструмлені вночі через атаку ворожих безпілотників.".