Удари «шахедів» по Харкову: понад тисяча знеструмлених абонентів – зі світлом

У Немишлянському районі Харкова відновили електропостачання для 1372 споживачів, які були знеструмлені вночі через атаку ворожих безпілотників.

Абонентів заживили за резервною схемою, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Ми змогли відновити електропостачання всіх домоволодінь, окрім 11-ти приватних будинків, які були повністю знищені вогнем. Продовжуються ремонтні роботи з метою відновлення основної схеми живлення», – зазначили енергетики.