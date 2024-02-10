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Рятувальна операція у Харкові: Терехов не виключає, що знайдуть ще тіла

Події 13:53   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Рятувальна операція у Харкові: Терехов не виключає, що знайдуть ще тіла

У Харкові ще триває рятувальна операція на місці «прильоту» ворожих «шахедів», повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Працюють працівники ДСНС, Нацполіції, прокуратури. Я не виключаю такої можливості, що будуть знайдені ще, на жаль, тіла. Що стосується повторного загоряння, така можливість ще зберігається, працівники ДСНС на місці, будемо локалізовувати, якщо це виникне. Сьогодні 1030 будинків, в основному приватний сектор, без електропостачання. Працюють енергетики, бо зруйновані електромережі. Щодо водопостачання, то ми його забезпечили, теплопостачання нам вдалося відновити. Мені дуже важко сказати термін відновлення комунікацій. Будемо працювати, поки не відновимо всі комунікації», – зазначив мер.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців. Поранення отримали троє людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ще триває рятувальна операція на місці «прильоту» ворожих «шахедів», повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".