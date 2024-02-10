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Спасательная операция в Харькове: Терехов не исключает, что найдут еще тела

Происшествия 13:53   10.02.2024
Виктория Яковенко
Спасательная операция в Харькове: Терехов не исключает, что найдут еще тела

В Харькове продолжается спасательная операция на месте «прилета» вражеских «шахедов», сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Работают работники ГСЧС, Нацполиции, прокуратуры. Я не исключаю такой возможности, что будут найдены еще, к сожалению, тела. Что касается повторного возгорания, такая возможность еще сохраняется, работники ГСЧС на месте, будем локализовать, если это возникнет. Сегодня 1030 домов, в основном частный сектор, без электроснабжения. Работают энергетики, потому что разрушены электросети. Что касается водоснабжения, то мы его обеспечили, теплоснабжение нам удалось восстановить. Мне очень тяжело сказать срок возобновления коммуникаций. Будем работать, пока не возобновим все коммуникации», – отметил мэр.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 13:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается спасательная операция на месте «прилета» вражеских «шахедов», сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".