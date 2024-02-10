Удары «шахедов» по Харькову: более тысячи обесточенных абонентов – со светом
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Немышлянском районе Харькова возобновили электроснабжение для 1372 потребителей, которые были обесточены ночью из-за атаки вражеских беспилотников.
Абонентов запитали по резервной схеме, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Мы смогли восстановить электроснабжение всех домовладений, кроме 11 частных домов, которые были полностью уничтожены огнем. Продолжаются ремонтные работы для восстановления основной схемы питания», — отметили энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абоненты, Немышлянский, район, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 16:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе Харькова возобновили электроснабжение для 1372 потребителей, которые были обесточены ночью из-за атаки вражеских беспилотников.".