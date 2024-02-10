Live
  • Сб 10.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Удары «шахедов» по Харькову: более тысячи обесточенных абонентов – со светом

Общество 16:39   10.02.2024
Виктория Яковенко
Удары «шахедов» по Харькову: более тысячи обесточенных абонентов – со светом Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Немышлянском районе Харькова возобновили электроснабжение для 1372 потребителей, которые были обесточены ночью из-за атаки вражеских беспилотников.

Абонентов запитали по резервной схеме, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Мы смогли восстановить электроснабжение всех домовладений, кроме 11 частных домов, которые были полностью уничтожены огнем. Продолжаются ремонтные работы для восстановления основной схемы питания», — отметили энергетики.

01
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Читайте также: Спасательная операция в Харькове: Терехов не исключает, что найдут еще тела

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 10.02: удар БпЛА, погибли дети, взрывы в области
Главные новости Харькова 10.02: удар БпЛА, погибли дети, взрывы в области
10.02.2024, 16:44
Что натворили вражеские БпЛА в Немышлянском районе Харькова (видео с дрона)
Что натворили вражеские БпЛА в Немышлянском районе Харькова (видео с дрона)
10.02.2024, 15:02
Повреждены более 15 домов и три здания: комиссия ХГС на месте ударов РФ (фото)
Повреждены более 15 домов и три здания: комиссия ХГС на месте ударов РФ (фото)
10.02.2024, 16:24
Россияне постоянно атакуют — Мельник и воин ВСУ о ситуации под Купянском
Россияне постоянно атакуют — Мельник и воин ВСУ о ситуации под Купянском
10.02.2024, 16:13
В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)
В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)
10.02.2024, 14:18
На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
10.02.2024, 12:42

Новости по теме:

11:10
Минэнерго: в Харькове обесточены два дома, 20 жителей Купянщины – без газа
13:19
В Чугуеве запитали абонентов, оставшихся без света после удара РФ (фото)
13:58
В еще одно село на Харьковщине частично вернули свет
14:58
«Есть раненые бригады»: на Харьковщине 1,5 тыс. абонентов пока не получат свет

Вы читали новость: «Удары «шахедов» по Харькову: более тысячи обесточенных абонентов – со светом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 16:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе Харькова возобновили электроснабжение для 1372 потребителей, которые были обесточены ночью из-за атаки вражеских беспилотников.".