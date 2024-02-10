Удары «шахедов» по Харькову: более тысячи обесточенных абонентов – со светом

В Немышлянском районе Харькова возобновили электроснабжение для 1372 потребителей, которые были обесточены ночью из-за атаки вражеских беспилотников.

Абонентов запитали по резервной схеме, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Мы смогли восстановить электроснабжение всех домовладений, кроме 11 частных домов, которые были полностью уничтожены огнем. Продолжаются ремонтные работы для восстановления основной схемы питания», — отметили энергетики.