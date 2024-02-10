Важливо сьогодні закрити небо над Харковом – Терехов про ППО і мобільні групи
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що роблять у місті аби «закрити небо» над обласним центром.
«Важливо сьогодні закрити небо над Харковом. Я неодноразово наголошував на цьому і з військовим керівництвом, і при зустрічі з керівництвом країни. Зі свого боку хочу сказати, що міська рада робить все можливе для того, щоб військові наші мали можливості, щоб збивати «шахеди», які летять на Харків. Торік ми перерахували, більш ніж півмільярда гривень на потреби військових, у тому числі і на ППО, і на організацію мобільних груп. Крім цього, ми, наші волонтери, наші друзі, придбали автівки для створення мобільних груп і облаштували всім необхідним. І якщо буде потреба у військових ми обов’язково будемо все робити, щоб ці мобільні групи працювали і збивали ці «шахеди», – сказав мер.
Читайте також: Завтра у Харкові буде день жалоби за жертвами ударів 9 лютого – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: группы, мобильные, мэр, небо, пво, терехов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Важливо сьогодні закрити небо над Харковом – Терехов про ППО і мобільні групи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 19:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що роблять у місті аби «закрити небо» над обласним центром.".