Важливо сьогодні закрити небо над Харковом – Терехов про ППО і мобільні групи

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що роблять у місті аби «закрити небо» над обласним центром.

«Важливо сьогодні закрити небо над Харковом. Я неодноразово наголошував на цьому і з військовим керівництвом, і при зустрічі з керівництвом країни. Зі свого боку хочу сказати, що міська рада робить все можливе для того, щоб військові наші мали можливості, щоб збивати «шахеди», які летять на Харків. Торік ми перерахували, більш ніж півмільярда гривень на потреби військових, у тому числі і на ППО, і на організацію мобільних груп. Крім цього, ми, наші волонтери, наші друзі, придбали автівки для створення мобільних груп і облаштували всім необхідним. І якщо буде потреба у військових ми обов’язково будемо все робити, щоб ці мобільні групи працювали і збивали ці «шахеди», – сказав мер.