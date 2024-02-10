«Важно сегодня закрыть небо над Харьковом» — Терехов о ПВО и мобильных группах
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что делают в городе, чтобы «закрыть небо» над областным центром.
«Важно сегодня закрыть небо над Харьковом. Я неоднократно отмечал это и с военным руководством, и при встрече с руководством страны. Со своей стороны хочу сказать, что городской совет делает все возможное для того, чтобы военные наши имели возможности, чтобы сбивать летящие на Харьков «шахеды». В прошлом году мы перечислили более полумиллиарда гривен на нужды военных, в том числе и на ПВО, и на организацию мобильных групп. Кроме этого, мы, наши волонтеры, наши друзья, приобрели автомобили для создания мобильных групп и обустроили всем необходимым. И в случае необходимости у военных мы обязательно будем все делать, чтобы эти мобильные группы работали и сбивали эти «шахеды», — сказал мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: группы, мобильные, мэр, небо, пво, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 19:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что делают в городе, чтобы «закрыть небо» над областным центром.".