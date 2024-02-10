«Важно сегодня закрыть небо над Харьковом» — Терехов о ПВО и мобильных группах

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что делают в городе, чтобы «закрыть небо» над областным центром.

«Важно сегодня закрыть небо над Харьковом. Я неоднократно отмечал это и с военным руководством, и при встрече с руководством страны. Со своей стороны хочу сказать, что городской совет делает все возможное для того, чтобы военные наши имели возможности, чтобы сбивать летящие на Харьков «шахеды». В прошлом году мы перечислили более полумиллиарда гривен на нужды военных, в том числе и на ПВО, и на организацию мобильных групп. Кроме этого, мы, наши волонтеры, наши друзья, приобрели автомобили для создания мобильных групп и обустроили всем необходимым. И в случае необходимости у военных мы обязательно будем все делать, чтобы эти мобильные группы работали и сбивали эти «шахеды», — сказал мэр.