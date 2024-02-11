Харків’янин отримав премію Гільдії режисерів США за фільм про Маріуполь
Харків’янин Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за документальний фільм “20 днів у Маріуполі”, знятий у 2022 році в оточеному російськими військовими місті.
Як повідомляється на сайті DGA Awards, Чернов отримав премію за “видатні режисерські здобутки в документальному кіно”.
Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Режисер та оператор Мстислав Чернов (Харків), продюсерка Василиса Степаненко (Харків) та фотокореспондент Євген Малолєтка (Бердянськ) продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.
Члени команди The Associated Press стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Вони здобули найвищу нагороду у номінації «За служіння суспільству».
Фільм «20 днів у Маріуполі» номіновано на найпрестижнішу американську кінопремію «Оскар». Вручатимуть статуетки переможцям у Лос-Анджелесі 11 березня.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 15:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за документальний фільм “20 днів у Маріуполі”".