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Харьковчанин получил премию Гильдии режиссеров США за фильм о Мариуполе

Культура 15:25   11.02.2024
Елена Нагорная
Харьковчанин получил премию Гильдии режиссеров США за фильм о Мариуполе

Харьковчанин Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за документальный фильм «20 дней в Мариуполе», снятый в 2022 году в окруженном российскими военными городе.

Как сообщается на сайте DGA Awards, Чернов получил премию за «выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино».

Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Члены команды The Associated Press стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

Фильм «20 дней в Мариуполе» номинирован на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». Вручать статуэтки победителям будут в Лос-Анджелесе 11 марта.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 15:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за документальный фильм «20 дней в Мариуполе»".