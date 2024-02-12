Пам’ять загиблого бійця Сергія Барчана увічнили на Салтівці в Харкові (фото)

На фасаді школи №128, де навчався захисник, відкрили меморіальну дошку.

Сергій Барчан у 2003 році закінчив школу та вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки. Після закінчення навчання працював в Інституті радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України, повідомляє пресслужба міськради.

Загинув Сергій Барчан 11 березня 2023 року у Краматорському районі Донецької області. Захисника нагороджено медаллю “За військову службу Україні” (посмертно).

У відкритті меморіальної дошки взяли участь батьки та рідні загиблого, побратими, педагоги та мешканці району.



Фото: Харківська міськрада