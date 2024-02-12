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Память погибшего бойца Сергея Барчана увековечили на Салтовке в Харькове

13:17   12.02.2024
Елена Нагорная
Память погибшего бойца Сергея Барчана увековечили на Салтовке в Харькове Фото: Харьковский горсовет

На фасаде школы №128, в которой учился защитник, открыли мемориальную доску.

Сергей Барчан в 2003 году окончил школу и поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники. После завершения обучения работал в Институте радиофизики и электроники имени А. Я. Усикова НАН Украины, сообщает пресс-служба горсовета.

Погиб Сергей Барчан 11 марта 2023 года в Краматорском районе Донецкой области. Защитник награжден медалью «За воинскую службу Украине» (посмертно).

В открытии мемориальной доски приняли участие родители и родные погибшего, побратимы, педагоги и жители района.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фасаде школы №128, в которой учился защитник, открыли мемориальную доску".