Росіяни намагалися атакувати Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.