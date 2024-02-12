Росіяни намагалися атакувати Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Табаевка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 19:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".