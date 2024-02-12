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Россияне пытались атаковать Табаевку в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:18   12.02.2024
Оксана Якушко
Россияне пытались атаковать Табаевку в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункті Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".