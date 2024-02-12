Россияне пытались атаковать Табаевку в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункті Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.