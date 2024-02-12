На Харьковщине отбили две атаки армии РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 февраля сообщил о продолжающихся штурмах на Купянском направлении, а также атаке «шахедов» и обстрелах.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 ударных БПЛА», — сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковщине ночью российские «шахеды» не фиксировали, однако россияне нанесли удар ракетами по Люботину. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Украины. В целом за сутки было четыре ракетных и 110 авиационных ударов, 95 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 100 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

За минувшие сутки украинские ракетчики нанесли удары по двум района сосредоточения оккупантов, двум их пунктам управления, одному средству артиллерии и двум складам боеприпасов.