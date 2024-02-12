На Харьковщине отбили две атаки армии РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 февраля сообщил о продолжающихся штурмах на Купянском направлении, а также атаке «шахедов» и обстрелах.
«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 ударных БПЛА», — сообщили в Генштабе ВСУ.
На Харьковщине ночью российские «шахеды» не фиксировали, однако россияне нанесли удар ракетами по Люботину. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Украины. В целом за сутки было четыре ракетных и 110 авиационных ударов, 95 обстрелов из РСЗО.
Читайте также: Мельник сообщил, каким типом ракет россияне атаковали Харьковщину
На фронте зафиксировали 100 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области», — отметили в Генштабе.
За минувшие сутки украинские ракетчики нанесли удары по двум района сосредоточения оккупантов, двум их пунктам управления, одному средству артиллерии и двум складам боеприпасов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине отбили две атаки армии РФ — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 февраля сообщил о продолжающихся штурмах на Купянском направлении, а также атаке «шахедов» и обстрелах".