Live
  • Пн 12.02.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.62
  • EUR 40.51

На Харьковщине отбили две атаки армии РФ — Генштаб

Происшествия 07:18   12.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине отбили две атаки армии РФ — Генштаб Фото: Елена Нагорная

Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 февраля сообщил о продолжающихся штурмах на Купянском направлении, а также атаке «шахедов» и обстрелах.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 ударных БПЛА», — сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковщине ночью российские «шахеды» не фиксировали, однако россияне нанесли удар ракетами по Люботину. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Украины. В целом за сутки было четыре ракетных и 110 авиационных ударов, 95 обстрелов из РСЗО.

Читайте также: Мельник сообщил, каким типом ракет россияне атаковали Харьковщину

На фронте зафиксировали 100 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

За минувшие сутки украинские ракетчики нанесли удары по двум района сосредоточения оккупантов, двум их пунктам управления, одному средству артиллерии и двум складам боеприпасов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
11.02.2024, 23:08
Главные новости Харькова 12 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 12 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
12.02.2024, 07:25
Военные РФ ударили по Люботину, есть повреждения – Синегубов
Военные РФ ударили по Люботину, есть повреждения – Синегубов
11.02.2024, 23:50
Главные новости Харькова 11.02: траур, фронт, ракетный удар по Люботину
Главные новости Харькова 11.02: траур, фронт, ракетный удар по Люботину
11.02.2024, 23:52
Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
12.02.2024, 06:00
Мельник сообщил, каким типом ракет россияне атаковали Харьковщину
Мельник сообщил, каким типом ракет россияне атаковали Харьковщину
11.02.2024, 23:20

Новости по теме:

21:21
Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ генерал-майора Баргилевича
09:30
Как в Купянске реагируют на угрозы россиян захватить город: мнение главы ГВА
07:18
Генштаб сообщил про авиаудары на Харьковщине и пять вражеских атак
15:55
Фронт рушится. Украинская пехота говорит об острой нехватке солдат – WP
11:13
«Запасы иссякают» — Кирби о снарядном голоде в Украине

Вы читали новость: «На Харьковщине отбили две атаки армии РФ — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 февраля сообщил о продолжающихся штурмах на Купянском направлении, а также атаке «шахедов» и обстрелах".