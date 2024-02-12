Live
  • Пн 12.02.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.62
  • EUR 40.51

Главные новости Харькова 12 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:25   12.02.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 12 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:25

На Харьковщине отбили две атаки армии РФ — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 12 февраля Генштаб ВСУ.

07:05

Ночь с тревогами и ракетный удар по Люботину

Воздушную тревогу в Харькове и области объявляли с вечера 11 февраля. Она звучала дважды: с 23:01 по 23:52 и с 23:55 по 00:26. В первом промежутке в Харькове были слышны взрывы. Они раздались практически одновременно с сиреной тревоги — начиная с 23:01. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил — удар ракетами из ЗРК С-300 нанесли по Люботину в Харьковском районе области.

Информации о пострадавших по состоянию на 23:44 11 февраля не было. Над территорией Украины в течение ночи сбивали «шахеды». «Охота» на них шла до 03:26, когда по стране дали отбой. Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что армия РФ атаковала 17-ю ударными беспилотниками, авиационной ракетой Х-59 (с оккупированных территорий Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области).

«В результате боевой работы уничтожены 14 «шахедов2 и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей», — проинформировали утром 12 февраля ВС ВСУ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
11.02.2024, 23:08
Главные новости Харькова 12 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 12 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
12.02.2024, 07:25
Военные РФ ударили по Люботину, есть повреждения – Синегубов
Военные РФ ударили по Люботину, есть повреждения – Синегубов
11.02.2024, 23:50
Главные новости Харькова 11.02: траур, фронт, ракетный удар по Люботину
Главные новости Харькова 11.02: траур, фронт, ракетный удар по Люботину
11.02.2024, 23:52
Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
12.02.2024, 06:00
Мельник сообщил, каким типом ракет россияне атаковали Харьковщину
Мельник сообщил, каким типом ракет россияне атаковали Харьковщину
11.02.2024, 23:20

Новости по теме:

21:43
Главные новости Харькова 10.02: удар БпЛА, погибли дети, завтра день траура
01:58
Атака «шахедов» на Харьков: один человек с сильными ожогами в больнице
23:23
Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области
23:13
Главные новости Харькова 9.02: Синегубов рассказал, куда ударили БПЛА РФ
17:59
Как на Харьковщине накануне сбили «Шахед» из автомата Калашникова (фото)

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 12 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".