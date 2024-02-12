Главные новости Харькова 12 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
07:25
На Харьковщине отбили две атаки армии РФ — Генштаб
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 12 февраля Генштаб ВСУ.
07:05
Ночь с тревогами и ракетный удар по Люботину
Воздушную тревогу в Харькове и области объявляли с вечера 11 февраля. Она звучала дважды: с 23:01 по 23:52 и с 23:55 по 00:26. В первом промежутке в Харькове были слышны взрывы. Они раздались практически одновременно с сиреной тревоги — начиная с 23:01. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил — удар ракетами из ЗРК С-300 нанесли по Люботину в Харьковском районе области.
Информации о пострадавших по состоянию на 23:44 11 февраля не было. Над территорией Украины в течение ночи сбивали «шахеды». «Охота» на них шла до 03:26, когда по стране дали отбой. Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что армия РФ атаковала 17-ю ударными беспилотниками, авиационной ракетой Х-59 (с оккупированных территорий Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области).
«В результате боевой работы уничтожены 14 «шахедов2 и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей», — проинформировали утром 12 февраля ВС ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, воздушная тревога, ВС ВСУ, Люботин, новости Харькова, ракети, тревога;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".