Головні новини Харкова 12 лютого: як минула ніч

Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Ніч з тривогами та ракетний удар по Люботину

Повітряну тривогу в Харкові та області оголошували з вечора 11 лютого. Вона лунала двічі: з 23:01 до 23:52 та з 23:55 до 00:26. У першому проміжку в Харкові було чутно вибухи. Вони пролунали практично одночасно із сиреною тривоги – починаючи з 23:01. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив – удар ракетами із ЗРК С-300 завдали по Люботину в Харківському районі області.

Інформації щодо постраждалих станом на 23:44 11 лютого не було. Над територією України протягом ночі збивали “шахеди”. “Полювання” на них йшло до 03:26, коли в країні дали відбій. Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що армія РФ атакувала 17-ма ударними безпілотниками, авіаційною ракетою Х-59 (з окупованих територій Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (з Бєлгородської області).

“В результаті бойової роботи знищено 14 “шахедів” та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей”, – поінформували вранці 12 лютого ПС ЗСУ.