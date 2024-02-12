Прокуратура: по Липцях вдарили із С-300, а по Слобожанському авіабомбою (фото)
Наслідки ворожих ударів по селах Липці та Слобожанське Харківського району увечері 11 лютого показала Харківська облпрокуратура.
Близько 23:00 військові РФ запустили з території Бєлгородської області по селу Липці ракету типу С-300, а на село Слобожанське, яке знаходиться поряд, скинули авіабомбу, повідомляють у відомстві.
У населених пунктах пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01 11 лютого. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вранці він повідомив, що військові РФ вдарили по Люботину, Липцях та селу Слобожанське.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, липцы, прокуратура, С-300, Слобожанское, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ворожих ударів по селах Липці та Слобожанське Харківського району увечері 11 лютого показала Харківська облпрокуратура".