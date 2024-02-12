Прокуратура: по Липцях вдарили із С-300, а по Слобожанському авіабомбою (фото)

Наслідки ворожих ударів по селах Липці та Слобожанське Харківського району увечері 11 лютого показала Харківська облпрокуратура.

Близько 23:00 військові РФ запустили з території Бєлгородської області по селу Липці ракету типу С-300, а на село Слобожанське, яке знаходиться поряд, скинули авіабомбу, повідомляють у відомстві.

У населених пунктах пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01 11 лютого. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вранці він повідомив, що військові РФ вдарили по Люботину, Липцях та селу Слобожанське.

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