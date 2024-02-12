Live
  • Пн 12.02.2024
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 37.62
  • EUR 40.51

По Липцам ударили из С-300, а по Слобожанскому — авиабомбой (фото прокуратуры)

Происшествия 14:27   12.02.2024
Елена Нагорная
По Липцам ударили из С-300, а по Слобожанскому — авиабомбой (фото прокуратуры) Фото: Харьковская облпрокуратура

Последствия вражеских ударов по селам Липцы и Слобожанское Харьковского района вечером 11 февраля показала Харьковская облпрокуратура.

Около 23:00 военные РФ запустили с территории Белгородской области по селу Липцы ракету типа С-300, а на село Слобожанское, которое находится рядом, сбросили авиабомбу, сообщают в ведомстве.

В населенных пунктах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01 11 февраля. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов. Утром он сообщил, что военные РФ ударили по Люботину, Липцам и селу Слобожанское.

Читайте также: Фото из Люботина после ракетного удара опубликовала прокуратура

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
12.02.2024, 11:59
По Липцам ударили из С-300, а по Слобожанскому — авиабомбой (фото прокуратуры)
По Липцам ударили из С-300, а по Слобожанскому — авиабомбой (фото прокуратуры)
12.02.2024, 14:27
Лучше бы его не было — харьковчанин о своем фильме, номинированном на Оскар
Лучше бы его не было — харьковчанин о своем фильме, номинированном на Оскар
12.02.2024, 08:00
Главные новости Харькова 12.02: ракетные удары, кандидаты в почетные граждане
Главные новости Харькова 12.02: ракетные удары, кандидаты в почетные граждане
12.02.2024, 14:18
Скандал в сети разгорелся из-за поста о невыезде из Харькова женщины с детьми
Скандал в сети разгорелся из-за поста о невыезде из Харькова женщины с детьми
12.02.2024, 07:58
О возможных сегодня изменениях в движении трамваев предупреждают харьковчан
О возможных сегодня изменениях в движении трамваев предупреждают харьковчан
12.02.2024, 14:44

Новости по теме:

19:00
Две атаки РФ вблизи Табаевки и авиаудар возле Изюма — Генштаб по Харьковщине
12:57
Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться
07:35
Враг не наступал под Купянском на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб
19:25
Враг пытался прорвать оборону у Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб
20:02
Войска РФ пытались прорвать оборону вблизи двух сел Харьковщины — Генштаб

Вы читали новость: «По Липцам ударили из С-300, а по Слобожанскому — авиабомбой (фото прокуратуры)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 14:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеских ударов по селам Липцы и Слобожанское Харьковского района вечером 11 февраля показала Харьковская облпрокуратура".