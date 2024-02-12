По Липцам ударили из С-300, а по Слобожанскому — авиабомбой (фото прокуратуры)

Последствия вражеских ударов по селам Липцы и Слобожанское Харьковского района вечером 11 февраля показала Харьковская облпрокуратура.

Около 23:00 военные РФ запустили с территории Белгородской области по селу Липцы ракету типа С-300, а на село Слобожанское, которое находится рядом, сбросили авиабомбу, сообщают в ведомстве.

В населенных пунктах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01 11 февраля. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов. Утром он сообщил, что военные РФ ударили по Люботину, Липцам и селу Слобожанское.

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