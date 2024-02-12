На Харківщині відбили дві атаки армії РФ – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 12 лютого повідомив про штурми, що продовжуються на Куп’янському напрямку, а також атаку “шахедів” і обстріли.
“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БпЛА“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
На Харківщині вночі російські “шахеди” не фіксували, проте росіяни завдали удару ракетами по Люботину. Під артилерійським вогнем опинилося понад 130 населених пунктів України. Загалом за добу було чотири ракетні та 110 авіаційних ударів, 95 обстрілів з РСЗВ.
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На фронті зафіксували 100 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області”, – зазначили в Генштабі.
Минулої доби українські ракетники завдали ударів по двох районах зосередження окупантів, двох їхніх пунктах управління, одному засобу артилерії та двох складах боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 12 лютого повідомив про штурми, що продовжуються на Куп’янському напрямку, а також атаку “шахедів” і обстріли".