У Харкові та області є потреба у крові всіх груп – Мінздоров’я

На Харківщині є потреба у всіх групах донорської крові.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

“По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні та змінюються щодня залежно від обставин. Не зволікайте і заплануйте донацію у своєму місті”, – йдеться у публікації.

Нагадаємо, Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) у вівторок, четвер, суботу з 9:00 до 14:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.