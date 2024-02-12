У Харкові та області є потреба у крові всіх груп – Мінздоров’я
На Харківщині є потреба у всіх групах донорської крові.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
“По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні та змінюються щодня залежно від обставин. Не зволікайте і заплануйте донацію у своєму місті”, – йдеться у публікації.
Нагадаємо, Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) у вівторок, четвер, суботу з 9:00 до 14:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: доноры, кровь, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 15:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині є потреба у всіх групах донорської крові".