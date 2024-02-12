В Харькове и области нужна кровь всех групп — требуются доноры
В Харьковской области есть потребность во всех группах донорской крови.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
«По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамические и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств. Не медлите и запланируйте донацию в своем городе», — говорится в публикации.
Напомним, Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский, -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00. Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». Подробности по телефону +38 095 570 47 66.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: доноры, кровь, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 15:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области есть потребность во всех группах донорской крови".