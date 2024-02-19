Десятки харків’ян підхопили грип і COVID-19 – ситуація із захворюваністю

Захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 12 по 18 лютого знизилася більш ніж на 5% порівняно з позаминулим тижнем.

Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 3637 осіб, з них ушпиталені – 174. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

На COVID-19 захворіли 47 мешканців регіону (на 25% менше, ніж позаминулого тижня). Від наслідків коронавірусу померла одна людина.

Також на Харківщині від початку епідсезону фіксували віруси грипу типів А та В.

У Харкові минулого тижня захворіли 1732 особи, з них 35 – на грип та 28 – на COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Ушпиталені 87 містян, з них один – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.