Десятки харьковчан подхватили грипп и COVID-19 — ситуация с заболеваемостью
Заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 12 по 18 февраля снизилась более чем на 5% в сравнении с позапрошлой неделей.
В целом эти инфекции на прошлой неделе обнаружили у 3637 человек, из них госпитализированы — 174. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
COVID-19 заболели 47 жителей региона (на 25% меньше, чем на позапрошлой неделе). От последствий коронавируса умер один человек.
Также на Харьковщине с начала эпидсезона фиксировали вирусы гриппа типов А и В.
В Харькове на прошлой неделе заболели 1732 человека, из них 35 — гриппом и 28 — COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета. Были госпитализированы 87 горожан, из них один — в отделение реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 12 по 18 февраля снизилась более чем на 5% в сравнении с позапрошлой неделей".