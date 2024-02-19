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Десятки харьковчан подхватили грипп и COVID-19 — ситуация с заболеваемостью

Общество 18:23   19.02.2024
Елена Нагорная
Десятки харьковчан подхватили грипп и COVID-19 — ситуация с заболеваемостью

Заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 12 по 18 февраля снизилась более чем на 5% в сравнении с позапрошлой неделей.

В целом эти инфекции на прошлой неделе обнаружили у 3637 человек, из них госпитализированы — 174. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

COVID-19 заболели 47 жителей региона (на 25% меньше, чем на позапрошлой неделе). От последствий коронавируса умер один человек.

Также на Харьковщине с начала эпидсезона фиксировали вирусы гриппа типов А и В.

В Харькове на прошлой неделе заболели 1732 человека, из них 35 — гриппом и 28 — COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета. Были госпитализированы 87 горожан, из них один — в отделение реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом.

Читайте также: Три десятка харьковчан слегли с гриппом за неделю – заболеваемость растет

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 18:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 12 по 18 февраля снизилась более чем на 5% в сравнении с позапрошлой неделей".