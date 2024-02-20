У Змієві відновлюють дахи домів, які постраждали від ракетного удару (відео)
Четвертий день у місті Зміїв на Харківщині працюють над відновленням дахів трьох будинків, які опинилися поблизу епіцентру вибуху ракети 8 січня.
«Зміївська громада прийняла рішення про те, щоб провести обстеження, максимально надати фінансову підтримку тим сім’ям, які можуть провести роботи самостійно і зберегти своє майно, житло. Але були такі будинки, де зовсім були пошкодження. Дах зруйнований у трьох будинках», – розповів мер Змієва Павло Голодніков.
Зокрема, постраждали дахи будинків на провулку Зміївському, там покрівлі потребували перекриття. А у будинку по вулиці Рогатинській покрівлю будують з нуля.
«Ці роботи коштовні, тому ми звернулися за допомогою до міжнародних благодійних організацій і знайшли підтримку. Відновлюють дахи за рахунок міжнародних донорів», – зазначив Голодніков.
На двох будинках покрівлю вже почали вкривати металочерепицею, зазначили у громаді.
«Сьогодні на вулиці Рогатинській за допомогою техніки комунального підприємства вдалося розчистити частину подвір’я і витягти з-під завалів легковий автомобіль», – додав мер міста.
Повністю завершити усі роботи з відновлення планують до кінця місяця.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Змієву близько 7-ї ранку 8 січня загинула жінка і ще троє людей постраждали. За даними правоохоронців, було чотири влучання. Дві ракети вдарили між житловими будинками, ще дві – по території підприємства. В одному з будинків обвалився дах – 89-річного власника з пораненнями ушпиталили. Сусідній будинок було зруйновано повністю. 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Під завалами опинилися 63-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік отримав поранення, жінка загинула.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четвертий день у місті Зміїв на Харківщині працюють над відновленням дахів трьох будинків, які опинилися поблизу епіцентру вибуху ракети 8 січня.".