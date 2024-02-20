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У Змієві відновлюють дахи домів, які постраждали від ракетного удару (відео)

Суспільство 12:20   20.02.2024
Вікторія Яковенко
У Змієві відновлюють дахи домів, які постраждали від ракетного удару (відео)

Четвертий день у місті Зміїв на Харківщині працюють над відновленням дахів трьох будинків, які опинилися поблизу епіцентру вибуху ракети 8 січня.

«Зміївська громада прийняла рішення про те, щоб провести обстеження, максимально надати фінансову підтримку тим сім’ям, які можуть провести роботи самостійно і зберегти своє майно, житло. Але були такі будинки, де зовсім були пошкодження. Дах зруйнований у трьох будинках», – розповів мер Змієва Павло Голодніков.

Зокрема, постраждали дахи будинків на провулку Зміївському, там покрівлі потребували перекриття. А у будинку по вулиці Рогатинській покрівлю будують з нуля.

«Ці роботи коштовні, тому ми звернулися за допомогою до міжнародних благодійних організацій і знайшли підтримку. Відновлюють дахи за рахунок міжнародних донорів», – зазначив Голодніков.

На двох будинках покрівлю вже почали вкривати металочерепицею, зазначили у громаді.

«Сьогодні на вулиці Рогатинській за допомогою техніки комунального підприємства вдалося розчистити частину подвір’я і витягти з-під завалів легковий автомобіль», – додав мер міста.

Повністю завершити усі роботи з відновлення планують до кінця місяця.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Змієву близько 7-ї ранку 8 січня загинула жінка і ще троє людей постраждали. За даними правоохоронців, було чотири влучання.  Дві ракети вдарили між житловими будинками, ще дві – по території підприємства. В одному з будинків обвалився дах – 89-річного власника з пораненнями ушпиталили. Сусідній будинок було зруйновано повністю. 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Під завалами опинилися 63-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік отримав поранення, жінка загинула.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 12:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четвертий день у місті Зміїв на Харківщині працюють над відновленням дахів трьох будинків, які опинилися поблизу епіцентру вибуху ракети 8 січня.".