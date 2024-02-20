В Змиеве восстанавливают крыши домов, пострадавших от ракетного удара (видео)
Четвертый день в городе Змиев на Харьковщине работают над восстановлением крыш трех домов, оказавшихся вблизи эпицентра взрыва ракеты 8 января.
«Змиевская громада приняла решение о том, чтобы провести обследование, максимально оказать финансовую поддержку тем семьям, которые могут провести работы самостоятельно и сохранить свое имущество, жилье. Но были такие дома, где совсем были повреждения. Крыши разрушены в трех домах», — рассказал мэр Змиева Павел Голодников.
В частности, пострадали крыши домов на переулке Змиевском, там кровли нуждались в перекрытии. А в доме по улице Рогатинской кровлю строят с нуля.
«Эти работы дорогие, поэтому мы обратились за помощью к международным благотворительным организациям и нашли поддержку. Восстанавливают крыши за счет международных доноров», – отметил Голодников.
На двух домах кровлю уже начали укрывать металлочерепицей, отметили в громаде.
«Сегодня на улице Рогатинской с помощью техники коммунального предприятия удалось расчистить часть двора и вытащить из-под завалов легковой автомобиль», — добавил мэр города.
Полностью завершить все работы по восстановлению планируют к концу месяца.
Напомним, в результате ракетного удара по Змиеву около 7 утра 8 января погибла женщина и еще три человека пострадали. По данным правоохранителей, было четыре попадания. Две ракеты ударили между жилыми домами, еще две — по территории предприятия. В одном из домов обвалилась крыша — 89-летнего владельца с ранениями госпитализировали. Соседний дом был разрушен полностью. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Под завалами оказались 63-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина получил ранения, женщина погибла.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Змиев, кровли, крыши, ракетный, ремонт, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четвертый день в городе Змиев на Харьковщине работают над восстановлением крыш трех домов, оказавшихся вблизи эпицентра взрыва ракеты 8 января.".