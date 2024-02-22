Робота в Харкові та області: ТОП-10 пропозицій тижня із зарплатою до 35 000
Обласна служба зайнятості та ХОВА опублікували десятку найкращих пропозицій працевлаштування в Харкові та регіоні.
Наразі в області доступно 1019 вакансій, проінформувала пресслужба ХОВА. Десятка найкращих пропозицій, на думку фахівців, виглядає так:
1. Майстер буровий – 35 000 грн.
2. Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.
3. Оператор верстатів з програмним керуванням – 29 990 грн.
4. Інженер-програміст – 28 595 грн.
5. Оператор машинного доїння – 25 000 грн.
6. Лікар-терапевт – 23 000 грн.
7. Кондитер – 22 000 грн.
8. Тракторист – 17 000 грн.
9. Лаборант хімічного аналізу – 16 000 грн.
10. Пекар – 15 000 грн.
Повний перелік актуальних вакансій – тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 12:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласна служба зайнятості та ХОВА опублікували десятку найкращих пропозицій працевлаштування в Харкові та регіоні".