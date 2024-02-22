Работа в Харькове и области: ТОП-10 предложений недели с зарплатой до 35 000
Областная служба занятости и ХОВА опубликовали десятку лучших предложений трудоустройства в Харькове и регионе.
На данный момент в области доступны 1019 вакансий, проинформировала пресс-служба ХОВА. Десятка лучших предложений, по мнению специалистов, выглядит так:
1. Мастер буровой – 35 000 грн.
2. Водитель автотранспортных средств – 30 000 грн.
3. Оператор станков с программным управлением – 29 990 грн.
4. Инженер-программист – 28 595 грн.
5. Оператор машинного доения – 25 000 грн.
6. Врач-терапевт – 23 000 грн.
7. Кондитер – 22 000 грн.
8. Тракторист – 17 000 грн.
9. Лаборант химического анализа – 16 000 грн.
10. Пекарь – 15 000 грн.
Полный перечень актуальных вакансий — тут.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная служба занятости и ХОВА опубликовали десятку лучших предложений трудоустройства в Харькове и регионе".