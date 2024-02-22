Работа в Харькове и области: ТОП-10 предложений недели с зарплатой до 35 000

Областная служба занятости и ХОВА опубликовали десятку лучших предложений трудоустройства в Харькове и регионе.

На данный момент в области доступны 1019 вакансий, проинформировала пресс-служба ХОВА. Десятка лучших предложений, по мнению специалистов, выглядит так:

1. Мастер буровой – 35 000 грн.

2. Водитель автотранспортных средств – 30 000 грн.

3. Оператор станков с программным управлением – 29 990 грн.

4. Инженер-программист – 28 595 грн.

5. Оператор машинного доения – 25 000 грн.

6. Врач-терапевт – 23 000 грн.

7. Кондитер – 22 000 грн.

8. Тракторист – 17 000 грн.

9. Лаборант химического анализа – 16 000 грн.

10. Пекарь – 15 000 грн.

Полный перечень актуальных вакансий — тут.