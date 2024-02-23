Жорстоко катував патріотів на Харківщині: окупант отримав підозру (фото)

Правоохоронці викрили окупанта, який катував цивільних у Чугуївському районі, а також керував вивезенням майна жителів Харківщини до РФ.

Зловмисник – полковник Максима Живило – співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату ФСБ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На початку вторгнення фігуранта призначили старшим групи, яка займалась придушенням руху опору на тимчасово окупованій Харківщині. Тоді, перебуваючи у Чугуївському районі, підрозділ ФСБ під керівництвом підозрюваного вистежував та викрадав українських патріотів.

«У квітні 2022-го працівник ФСБ РФ спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Росіяни підозрювали потерпілого у співпраці із ЗСУ, СБУ. Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто за повідомленим маршрутом при супроводі двох російських військових, які сказали: «Без резких движений, или будем стрелять», – розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

У місцевій прокуратурі, де росіяни облаштували катівню, окупанти силоміць затягнули чоловіка до підвалу, де, крім нього, ще було понад десять затриманих.

Під кураторством фігуранта з потерпілим проводили «допити» та катували: привʼязали до мочок вуха дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Тоді затриманого чоловіка утримували 86 діб, додали правоохоронці. Живило і сам брав участь у катуванні.

Також, заявили в СБУ, підозрюваний повністю контролював перевезення вантажів через окупаційні блокпости у напрямку РФ і письмово погоджував такі «рейси». Таким чином за його «підписом» загарбники вивезли понад 20 фур з награбованим майном місцевих. Здебільшого це були викрадені автомобілі преміум класу, катери, квадроцикли та сільгосптехніка.

Наразі Живилу заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).