Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

На Харківщині викрили колаборанта «зі стажем»: подробиці (фото)

Суспільство 14:00   23.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині викрили колаборанта «зі стажем»: подробиці (фото) Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили на Харківщині 38-річного колаборанта з окупованої частини Луганщини.  

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зрадник виявився «зі стажем». На окупованій частині Луганщини він працював на підприємствах паливно-енергетичного комплексу терористичної організації «Лнр».

«Після захоплення російськими військами частини Харківської області фігурант вирішив вислужитися перед рашистами. Окупанти призначили його на фейкову посаду «и.о. заместителя начальника Управления топлива, энергетики и угольной промышленности» у незаконно створеній ворогом «Військово-цивільній адміністрації Харківської області», яка розміщувалась в окупованому Куп’янську», – зазначили в СБУ.

На цій посаді зловмисник переналаштовував енергогосподарства регіону для потреб окупантів. Зокрема контролював витрати паливно-енергетичних ресурсів, керував роботою захоплених підприємств цієї сфери і погоджував звіти про результати їх діяльності. Також, зловмисник розподіляв протиправні обов’язки між співробітниками «управління» та організовував виплату заробітної плати у російських рублях.

Напередодні деокупації колаборант втік з Куп’янщини разом із окупантами і наразі ховається на непідконтрольній території України.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Читайте також: Засуджений у колонії в Харкові закликав жити за законами РФ: що з ним буде

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
23.02.2024, 14:30
Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ
Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ
16.10.2022, 20:54
Ремонт доріг у Харківській області: на які траси виділили 160 млн грн – ХАЦ
Ремонт доріг у Харківській області: на які траси виділили 160 млн грн – ХАЦ
23.02.2024, 14:25
На Харківщині викрили колаборанта «зі стажем»: подробиці (фото)
На Харківщині викрили колаборанта «зі стажем»: подробиці (фото)
23.02.2024, 14:00
Ґвалтував 11-річну сестру й знімав це на відео: вирок жителю Харківщини
Ґвалтував 11-річну сестру й знімав це на відео: вирок жителю Харківщини
23.02.2024, 13:03
Понад 300 окупантів знищили й поранили за добу під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ
Понад 300 окупантів знищили й поранили за добу під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ
23.02.2024, 13:27

Новини за темою:

15:17
Харків’янина, який «ностальгував» за СРСР, посадили на три роки (фото)
18:35
Рубав ліс для росіян. Працівник лісгоспу на Харківщині співпрацював із ворогом
09:42
У Харкові судитимуть депутата міськради – йому загрожує термін 5 – 10 років
19:02
Засуджений у колонії в Харкові закликав жити за законами РФ: що з ним буде
21:55
“Виконував завдання батька”: синові гауляйтера Куп’янщини дали 10 років тюрми


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На Харківщині викрили колаборанта «зі стажем»: подробиці (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 14:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині 38-річного колаборанта з окупованої частини Луганщини.  ".