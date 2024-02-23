На Харківщині викрили колаборанта «зі стажем»: подробиці (фото)
Правоохоронці викрили на Харківщині 38-річного колаборанта з окупованої частини Луганщини.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зрадник виявився «зі стажем». На окупованій частині Луганщини він працював на підприємствах паливно-енергетичного комплексу терористичної організації «Лнр».
«Після захоплення російськими військами частини Харківської області фігурант вирішив вислужитися перед рашистами. Окупанти призначили його на фейкову посаду «и.о. заместителя начальника Управления топлива, энергетики и угольной промышленности» у незаконно створеній ворогом «Військово-цивільній адміністрації Харківської області», яка розміщувалась в окупованому Куп’янську», – зазначили в СБУ.
На цій посаді зловмисник переналаштовував енергогосподарства регіону для потреб окупантів. Зокрема контролював витрати паливно-енергетичних ресурсів, керував роботою захоплених підприємств цієї сфери і погоджував звіти про результати їх діяльності. Також, зловмисник розподіляв протиправні обов’язки між співробітниками «управління» та організовував виплату заробітної плати у російських рублях.
Напередодні деокупації колаборант втік з Куп’янщини разом із окупантами і наразі ховається на непідконтрольній території України.
Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: колаборант, Купянщина, Луганщина, предатель, СБУ, топливо, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині 38-річного колаборанта з окупованої частини Луганщини. ".