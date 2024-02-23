На Харьковщине разоблачили коллаборанта «со стажем»: подробности (фото)

Правоохранители разоблачили на Харьковщине 38-летнего коллаборанта из оккупированной части Луганщины.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, предатель оказался «со стажем». На оккупированной части Луганской области он работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса террористической организации «ЛНР».

«После захвата российскими войсками части Харьковской области фигурант решил выслужиться перед рашистами. Оккупанты назначили его на фейковую должность «и.о. заместителя начальника Управления топлива, энергетики и угольной промышленности» в незаконно созданной врагом «Военно-гражданской администрации Харьковской области», которая размещалась в оккупированном Купянске», — отметили в СБУ.

На этой должности злоумышленник перенастраивал энергохозяйства региона для нужд оккупантов. В частности, контролировал расходы топливно-энергетических ресурсов, руководил работой захваченных предприятий этой сферы и согласовывал отчеты о результатах их деятельности. Также злоумышленник распределял противоправные обязанности между сотрудниками управления и организовывал выплату заработной платы в российских рублях.

Накануне деоккупации коллаборант сбежал с Купянщины вместе с оккупантами и сейчас скрывается на неподконтрольной территории Украины.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).