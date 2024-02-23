Жестоко пытал патриотов на Харьковщине: оккупант получил подозрение (фото)

Правоохранители разоблачили оккупанта, который пытал гражданских в Чугуевском районе, а также руководил вывозом имущества жителей Харьковщины в РФ.

Злоумышленник – полковник Максима Живило – сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы центрального аппарата ФСБ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В начале вторжения фигуранта назначили старшим группы, занимавшейся подавлением движения сопротивления на временно оккупированной Харьковщине. Тогда, находясь в Чугуевском районе, подразделение ФСБ под руководством Живило выслеживало и похищало украинских патриотов.

«В апреле 2022-го работник ФСБ РФ совместно еще с 10 российскими военными в Волчанске остановили автомобиль местного жителя. Россияне подозревали потерпевшего в сотрудничестве с ВСУ, СБУ. Они приказали мужчине двигаться на собственном автомобиле по сообщенному маршруту при сопровождении двух российских военных, которые сказали: «Без резких движений, или будем стрелять», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

В местной прокуратуре, где россияне обустроили пыточную, оккупанты силой затащили мужчину в подвал, где, кроме него, еще было более десяти задержанных.

Под кураторством фигуранта с потерпевшим проводили допросы и пытали: привязали к мочкам уха провода и били током, а также пилили напильником зубы. Тогда мужчину держали 86 суток, добавили правоохранители. Живило и сам участвовал в пытках.

Также, заявили в СБУ, подозреваемый полностью контролировал перевозку грузов через оккупационные блокпосты в направлении РФ и в письменном виде согласовывал такие «рейсы». Таким образом, за его «подписью» захватчики вывезли более 20 фур с награбленным имуществом местных. В основном это были угнанные автомобили премиум класса, катера, квадроциклы и сельхозтехника.

Живило заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).