У Харкові перекрили вулицю через виток газу: подробиці
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Камській, біля будинку №2, обмежено до 23 березня.
Причина – проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі середнього тиску, повідомили у Харківській міськраді.
Рух транспорту організований вільною від виконання робіт смугою.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Камській, біля будинку №2, обмежено до 23 березня.".