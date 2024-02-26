Live
  • Пн 26.02.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.35
  • EUR 41.56

У Харкові перекрили вулицю через виток газу: подробиці

Суспільство 13:48   26.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові перекрили вулицю через виток газу: подробиці Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Камській, біля будинку №2, обмежено до 23 березня.

Причина – проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі середнього тиску, повідомили у Харківській міськраді.

Рух транспорту організований вільною від виконання робіт смугою.

Читайте також: Перейменування станції метро «Пушкінська»: що пропонують харків’яни

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
Головні новини Харкова 26 лютого: по Харківщині вночі вдарили ракетами та БПЛА
Головні новини Харкова 26 лютого: по Харківщині вночі вдарили ракетами та БПЛА
26.02.2024, 14:17
У Козачу Лопань повернули світло після ворожих обстрілів
У Козачу Лопань повернули світло після ворожих обстрілів
26.02.2024, 14:14
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
16.02.2024, 20:47
У Харкові перекрили вулицю через виток газу: подробиці
У Харкові перекрили вулицю через виток газу: подробиці
26.02.2024, 13:48
Перейменування станції метро «Пушкінська»: що пропонують харків’яни
Перейменування станції метро «Пушкінська»: що пропонують харків’яни
26.02.2024, 13:25

Новини за темою:

13:42
Жителям села на Харківщині повернули газ, який зник через обстріли РФ
15:20
Росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині (фото)
11:10
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
11:10
Намагалися зігрітися вдома: двоє людей на Харківщині потрапили до лікарні
16:36
Дивний вибух на Харківщині, не “приліт” і не газ: що відомо (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові перекрили вулицю через виток газу: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 13:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Камській, біля будинку №2, обмежено до 23 березня.".