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В Харькове перекрыли улицу из-за утечки газа: подробности

Общество 13:48   26.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове перекрыли улицу из-за утечки газа: подробности Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Камской, возле дома №2, ограничено до 23 марта.

Причина – проведение аварийных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе среднего давления, сообщили в Харьковском горсовете.

Движение транспорта организовано свободной от выполнения работ полосой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Камской, возле дома №2, ограничено до 23 марта.".