В Харькове перекрыли улицу из-за утечки газа: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Камской, возле дома №2, ограничено до 23 марта.
Причина – проведение аварийных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе среднего давления, сообщили в Харьковском горсовете.
Движение транспорта организовано свободной от выполнения работ полосой.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Камской, возле дома №2, ограничено до 23 марта.".