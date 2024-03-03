На Харківщині “чистюлі” викликали у 21 раз більше пожеж, ніж війська РФ

На Харківщині триває період весняного прибирання допотопними методами у вигляді випалювання стерні та рослинних решток. За добу такі методи очищення територій призвели до 21 пожежі.

“За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 21 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. Вогнем випалено територію площею понад 16 га. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Російські обстріли тим часом за добу викликали одну пожежу – у селі Липці. Там горіли чотири приватні будинки та автомобіль. Постраждалих не було.