На Харківщині “чистюлі” викликали у 21 раз більше пожеж, ніж війська РФ
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
На Харківщині триває період весняного прибирання допотопними методами у вигляді випалювання стерні та рослинних решток. За добу такі методи очищення територій призвели до 21 пожежі.
“За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 21 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. Вогнем випалено територію площею понад 16 га. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Російські обстріли тим часом за добу викликали одну пожежу – у селі Липці. Там горіли чотири приватні будинки та автомобіль. Постраждалих не було.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині триває період весняного прибирання допотопними методами у вигляді випалювання стерні та рослинних решток. За добу такі методи очищення територій призвели до 21 пожежі".