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На Харківщині “чистюлі” викликали у 21 раз більше пожеж, ніж війська РФ

Події 07:43   03.03.2024
Оксана Горун
На Харківщині “чистюлі” викликали у 21 раз більше пожеж, ніж війська РФ Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На Харківщині триває період весняного прибирання допотопними методами у вигляді випалювання стерні та рослинних решток. За добу такі методи очищення територій призвели до 21 пожежі.

“За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 21 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. Вогнем випалено територію площею понад 16 га. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Російські обстріли тим часом за добу викликали одну пожежу – у селі Липці. Там горіли чотири приватні будинки та автомобіль. Постраждалих не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 07:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині триває період весняного прибирання допотопними методами у вигляді випалювання стерні та рослинних решток. За добу такі методи очищення територій призвели до 21 пожежі".