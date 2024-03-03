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На Харьковщине «чистюли» вызвали в 21 раз больше пожаров, чем войска РФ

Происшествия 07:43   03.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине «чистюли» вызвали в 21 раз больше пожаров, чем войска РФ Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На Харьковщине продолжается период весенней уборки допотопными методами в виде выжигания стерни и растительных остатков. За сутки такие методы очистки территорий привели к 21 пожару.

«За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения 21 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах, связанных с горением прошлогодней сухой травы и камыша. Огнем выжжена территория площадью более 16 га. Как всегда, причиной таких пожаров становится пренебрежение людьми правилами пожарной безопасности или умышленное выжигание сухостоя», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Российские обстрелы тем временем за сутки вызвали один пожар — в селе Липцы. Там горели четыре частных дома и автомобиль. Пострадавших не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 07:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается период весенней уборки допотопными методами в виде выжигания стерни и растительных остатков. За сутки такие методы очистки территорий привели к 21 пожару".