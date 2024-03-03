Армия РФ четырежды атаковала на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 марта сообщил о ситуации на фронте и российских обстрелах.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте зафиксировали 71 боевое столкновение. Армия РФ нанесла по Украине один ракетный и 50 авиационных ударов, совершила 112 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 120 населенным пунктам. В Харьковской области авиаудар пришелся по селу Берестовое.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному артиллерийскому средству противника», — перечислил Генштаб ВСУ.