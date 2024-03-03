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Армия РФ четырежды атаковала на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:19   03.03.2024
Оксана Горун
Армия РФ четырежды атаковала на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 марта сообщил о ситуации на фронте и российских обстрелах.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте зафиксировали 71 боевое столкновение. Армия РФ нанесла по Украине один ракетный и 50 авиационных ударов, совершила 112 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 120 населенным пунктам. В Харьковской области авиаудар пришелся по селу Берестовое.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному артиллерийскому средству противника», — перечислил Генштаб ВСУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 07:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 марта сообщил о ситуации на фронте и российских обстрелах".