Армия РФ четырежды атаковала на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 марта сообщил о ситуации на фронте и российских обстрелах.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте зафиксировали 71 боевое столкновение. Армия РФ нанесла по Украине один ракетный и 50 авиационных ударов, совершила 112 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 120 населенным пунктам. В Харьковской области авиаудар пришелся по селу Берестовое.
«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному артиллерийскому средству противника», — перечислил Генштаб ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 марта сообщил о ситуации на фронте и российских обстрелах".