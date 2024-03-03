Армія РФ чотири рази атакувала на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 3 березня повідомив про ситуацію на фронті та російські обстріли.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області”, – поінформували в Генштабі.
Загалом на фронті зафіксували 71 бойове зіткнення. Армія РФ завдала по Україні одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснила 112 обстрілів з РСЗВ. Артилерія била по 120 населених пунктах. У Харківській області авіаудар припав по селу Берестове.
“Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному артилерійському засобу противника“, – перерахував Генштаб.
Читайте також: Пса, пораненого внаслідок обстрілу Вовчанська, врятував поліціянт (відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Армія РФ чотири рази атакувала на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 3 березня повідомив про ситуацію на фронті та російські обстріли".