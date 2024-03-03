Армія РФ чотири рази атакувала на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 3 березня повідомив про ситуацію на фронті та російські обстріли.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області”, – поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті зафіксували 71 бойове зіткнення. Армія РФ завдала по Україні одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснила 112 обстрілів з РСЗВ. Артилерія била по 120 населених пунктах. У Харківській області авіаудар припав по селу Берестове.

“Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному артилерійському засобу противника“, – перерахував Генштаб.