Два дні трамваї в Харкові ходитимуть іншим маршрутом
5 та 6 березня трамваї №16, 16-А та 27 з 9:30 до 15:30 не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, повідомили у Департаменті інфраструктури.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 18:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 та 6 березня трамваї №16, 16-А та 27 з 9:30 до 15:30 не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, повідомили у Департаменті інфраструктури.".