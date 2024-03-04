Два дня трамваи в Харькове будут ходить другим маршрутом
5 и 6 марта трамваи №16, 16А и 27 с 9:30 до 15:30 не будут ходить на ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамваи будут курсировать так:
№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 18:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 и 6 марта трамваи №16, 16А и 27 с 9:30 до 15:30 не будут ходить на ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".